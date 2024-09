Ayib Daffé de Yewwi: «Benno est un groupe parlementaire qui agonise»

Le président du groupe parlementaire Yewwi askan wi raille ses collègues de Benno. Au micro de iRadio, Ayib Daffé déclare, réagissant à la motion de censure déposée : « C’est un groupe parlementaire qui agonise, parce qu’on a vu un texte de Macky Sall où il écrit qu’il a dissous la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce groupe parlementaire dont la coalition est dissoute, n’a plus de cohérence ni de légitimité politique. Il faut aussi comprendre qu’ils ont le droit de résister, parce que celui qui est destiné à la guillotine doit impérativement sauver sa peau, et c’est ce qu’ils sont en train de faire ».



Pour lui, Benno peine toujours à accepter que les Sénégalais ont porté leur choix sur Bassirou Diomaye Faye. «Ils pensaient à un second tour, ils sont actuellement dans ce second tour. En tant que députés, nous attendons de disposer de l’information et le bureau ainsi que les députés seront informés », a-t-il dit, rapporte "Bes Bi".