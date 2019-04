Aymérou Gningue table sur au moins 115 députés

La rébellion des parlementaires en gestation à l’Assemblée révélée par «L’As», a suscité un branle-bas de combat. Eh oui, elle est bel et bien en préparation. Même si beaucoup pensent qu’elle n’ira pas à terme, il faut dire qu’au sommet de l’Etat, on ne la prend pas à la légère. Surtout que le vote est secret.



Quoi qu’il en soit, le président du groupe parlementaire Benno ne semble pas ébranlé. Aymérou Gningue qui a câblé «L’As», se dit persuadé que la réforme passera comme lettre à la poste. «Je table sur au moins 115 députés qui vont voter le projet», rassure-t-il, enthousiaste, tout en précisant que 88 députés suffisent à valider la réforme.

