Aziz Ndiaye, ancien promoteur de lutte, recouvre la liberté…

Cependant, Aziz Ndiaye est placé sous contrôle judiciaire …



Pour rappel, l’ancien promoteur de lutte est accusé de «tromperie» sur la nature et l’origine d’un produit alimentaire. Il aurait utilisé des bouteilles d’huile ”Elita” pour mettre des étiquettes de l’huile ”j’adore”.



Et Son avocat, Me Bamba Cissé, avait souligné que de tels procédés sont courants sur le marché.