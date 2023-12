B52 et Reug-Reug perdent plus de 600 mille

Après la victoire dimanche dernier à l'arène nationale de Reug-Reug devant Bombardier de Mbour, le bureau du Comité national de gestion de la lutte sénégalaise (Cng) s'est réuni hier, pour les sanctions pécuniaires à l’occasion de cette affiche. Les deux protagonistes ont vu leur reliquat défalqué par l’équipe de Bira Sène, suite au dépassement du temps nécessaire pour la préparation mystique et les accompagnants,.



Malgré sa victoire, le fils de Thiaroye a perdu 620 000 FCFA, alors que son adversaire se voit retirer la somme de 50 000 FCFA, soit un total de 670 0000 FCFA récolté par le bureau. A noter qu’Amanekh et Bébé Dièye n'ont pas été sanctionnés car l'équipe de Bira Sène estime que les lutteurs ont respecté les consignes, rapporte L'As.

