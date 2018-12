B52 promet l’enfer à Modou Lô: « je vais le corriger… » Balla Gaye 2 et Modou Lô s’étaient donnés rendez-vous Samedi dernier à Kaolack pour la présentation de leur combat du 13 janvier 2019. En l’absence de son adversaire, Balla Gaye 2 a fait son « one man show » promettant une victoire à ses fans.

Le « Lion » de Guédiawaye, respirant la forme et sous une escorte de ses camarades d’écurie, s’est défoulé à Kaolack, samedi dernier. Dns ses foulées pour rejoindre le podium, Balla Gaye 2, envahi par les micros, a bien eu l’amabilité de dire quelques mots. Une fois sur le podium, il n'a pas manqué d'émerveiller la galerie avec sa belle chorégraphie.



Interpellé sur le fait que son adversaire soit allé se préparer en Espagne accompagné par un commando de lutteurs dont Papa Sow, Yekinio Junior, Fran, Laye Pythagore, entre autres, Balla Gaye 2 a minimisé cela. « Vous dites que Modou Lô a été aidé dans sa préparation par des champion que vous venez de citer. Que dire de moi qui ai été à la fabrique des champions du monde ? », répond Balla Gaye 2, avec un brin d’humour.



Et plus les questions titillent son orgueil, plus le « Lion » se lâche. « Modou Lô est redoutable à la boxe.» Voilà la phrase qui sort le « Lion » de Guédiawaye de ses gonds. « Tout le monde sait que je n’ai jamais été un manchot en boxe. Aucun adversaire ne m’a jamais mis mal sur ce plan. Et maintenant que je reviens de l’Insep où j’ai soigné ma technique de frappe, je serai plus dangereux. Je sais où frapper pour faire mal. Gare à mon adversaire. S’il s’engage dans la boxe, je vais le corriger. S’il s’embarque dans la lutte aussi, je le mets à terre sans problème. Tout le monde sais que je fais que que je dis. Si vous voulez la confirmation, attendez le jour-j ».



Et une fois sur le podium, Balla Gaye 2 a répété son intention de corriger Modou Lô à la boxe ou en lutte, faisant jubiler du coup son public. Les fans de Modou Lô qui n’a pas fait le déplacement, ont répondu par des huées.













