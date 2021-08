BACCALAURÉAT 2021 : « Les résultats de l’année dernière sont meilleurs que ceux de cette anné, malgré l'allègement du niveau » (Gana Dione, Président de jury)

Les délibérations de l’examen du Baccalauréat 2021 sont à présent épuisées dans beaucoup de centres à l’échelle nationale. À Dakar, précisément au lycée Thierno Seydou Nourou Tall, les résultats semblent être assez bons dans l’ensemble, comme l'a affirmé le président du jury.



Selon Gana Dione, son jury est composé de 4 séries à savoir les L’1, L2, L1A et L1B. Il précise que pour un total de 606 candidats, 26% sont admis d’office et 34% admis au second tour. Ces tendances traduisent que les résultats sont assez bons du point de vue global. Toutefois, monsieur Dione ne semble pas satisfait de ces chiffres.



Selon lui, ces résultats comparés à ceux de l’année dernière sont passables. Cela s’expliquerait par la pandémie et les incessantes perturbations au cours de l’année scolaire. Compte tenu de ce fait, des allègements ont été notés dans le choix des sujets qui ont carrément pris en compte le niveau des élèves. Et pourtant les élèves n'ont même pas pu en bénéficier, bien au contraire...

