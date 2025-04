BACHIR FOFANA DÉFIE LA "TOLÉRANCE ZÉRO" DE SONKO Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 00:22 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste répond aux récentes déclarations du Premier ministre visant les chroniqueurs et autres critiques du régime. "Le combat qui va dans ce pays, c'est le combat pour le développement économique, pas le Gatsa Gatsa", cingle-t-il Face aux récentes déclarations musclées du Premier ministre Ousmane Sonko ciblant l'opposition et certains chroniqueurs, le journaliste Bachir Fofana n'a pas mâché ses mots. "Bachir ne se sent pas visé et n'a pas peur", a-t-il déclaré d'emblée lors d'une intervention médiatique lundi sur GFMTV. Selon le chroniqueur, le Premier ministre s'égare en s'engageant dans ce qu'il qualifie de "Gatsa Gatsa" (querelles verbales) plutôt que de se concentrer sur le développement économique du pays. "Le combat qui va dans ce pays, c'est le combat pour le développement économique", a souligné Fofana. Le journaliste a rappelé que la liberté d'expression est profondément ancrée dans la culture sénégalaise. "Le Sénégalais est jaloux de sa liberté. Nous, dans nos 'bantambala', c'est la démocratie. Pourquoi avons-nous l'arbre à palabre dans nos sociétés anciennes ?", a-t-il résumé, suggérant que les tentatives d'intimidation sont vouées à l'échec. Fofana a également souligné que d'autres régimes avaient tenté sans succès de museler la presse. "Macky Sall n'a pas réussi là où Wade et d'autres n'ont pas réussi. Sonko ne réussira pas non plus", a-t-il prédit. Par ailleurs, le journaliste a évoqué le cas de son confrère Simon Pierre Faye, figure respectée avec plus de 25 ans d'expérience, actuellement poursuivi en justice pour une publication apparue sur une page non officielle. Bachir Fofana espère que cette affaire sera rapidement classée sans suite. Collaborateur régulier à Ndumbelan et au journal Le Quotidien, Bachir Fofana a tenu à préciser qu'il parle en son nom propre et prépare soigneusement ses interventions après recherche. Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=LDFM6y1L1FM Source Logo: SenePlus Primary Section: SENEPLUS TV Secondary Sections: Media Politique International Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



