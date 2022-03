BAL Dakar 2022 / Lamine Badiane : Directeur de la Communication FIBA-Afrique: « La BAL est comme une Ligue des Champions pour chaque pays » Lamine Badiane, Directeur de la Communication FIBA-Afrique a estimé que la Bale Dakar 2022 est déjà, une compétition majeure au niveau de leur plate-forme. Il exhorte à continuer à la faire vivre et ne pas oublier que la BAL est une collaboration entre la FIBA et la NBA-Afrique. Au départ, reconnaît-il, c'était le Championnat des Clubs champions qui a subi un petit renforcement pour avoir la BAL, qui est comme une Ligue des Champions pour chaque pays.

Leral: Quelle lecture faites-vous du tournoi de la BAL ?



Lamine Badiane: Nous en sommes à la deuxième édition, la première était experimentale à Kigali (Rwanda) et c'était exceptionnel. Aujourd'hui, nous avons envie de confirmer ce que nous avons fait à Kigali et essayer de voir et de corriger tout ce qui n'avait pas marché à Kigali. Donc, voilà la situation.



Parlez nous du niveau des équipes et de la competition ?



Le niveau est bon. Le constat est qu’il y a beaucoup de renforts par rapport aux équipes. Ces renforts sont une bonne chose. Parce qu'ils tirent ces équipes vers le haut. Vous savez bien qu'au niveau des championnats locaux, il y a quelques fois des petits soucis. Je veux dire par là que le niveau n'est pas très très bon. Mais ici, il suffit de voir les résultats des rencontres. On se rend compte que la plupart du temps, ce sont les renforts qui permettent à ces équipes de briller et d'être sur la scène.



Néanmoins, ce qui est en train de se passer, est très, très, bien. On a vu qu'on est en train d'intégrer les jeunes (issus de la NBA ACADEMY) pour pouvoir continuer à faire marcher ces équipes. Mais, il faudrait aussi que les entraîneurs de ces équipes aient le courage de les faire jouer, pour qu'on puisse avoir le niveau et surtout, jauger le potentiel de ces jeunes. C'est aussi très important.



Quelles sont les perspectives de la BAL et où est-ce que vous en êtes avec la version féminine?



La BAL version féminine, on en parle (rires). C'est notre désir le plus cher. Vous savez bien comment ça se passe au niveau du basket-ball féminin en Afrique.



Entre les filles qui vont se marier très tôt, celles du Maghreb



Malheureusement qui sont « interdites » de jouer dans des compétitions. Bref, on est en train de voir dans quelle mesure, ceci devra être fait. C'est dans nos têtes et dans nos idées. L’idée de la BAL était là depuis plusieurs années, avant d'être concrétisée. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur comment l'étendre vers le côté féminin. Notre objectif au-delà du basket masculin, c'est de développer le Basket ball féminin en Afrique. Et, cela doit passer par les U18, les U16. Et surtout, les Clubs champions.













