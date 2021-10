BBY Diass : le choix de Mamadou Ndione, une évidence qui dérange Depuis l'annonce officielle du soutien de la section PS de Diass à la candidature de Mamadou Ndione, beaucoup de voix souterraines se sont levées dans les grandes sphères socialistes et même au sein de l'Apr pour changer le cours naturel de la désignation du DG du COSEC comme candidat de BBY.

De hauts responsables du département de Mbour dont un ex ministre ainsi que de hauts responsables nationaux du PS font tout depuis quarante-huit heures pour changer le cours du destin.



Ce que Mamadou Ndione a obtenu à Diass avec le soutien de tout le bureau de la section PS de Diass, aucun membre de l'Apr ne l'a obtenu. C'est tout le bureau local du parti socialiste qui a signé une résolution de soutien à la candidature du DG Mamadou Ndione contre le Maire PS sortant qui termine depuis un peu plus d'un an le mandat du défunt Maire AFP.



Mamadou Ndione qui, politiquement pèse à Diass pour avoir été premier collecteur lors des parrainages en 2019 à Diass avec 70%, s'est illustré lors des événements de mars 2021 en allant au front quand l'essentiel des membres du camp présidentiel étaient aux abonnés absents de peur de subir la furie des manifestants.



En principe, le choix de Mamadou Ndione comme tête de liste à Diass ne devrait pas poser de problèmes si la logique existe en politique.



Une chose est sûre : les adversaires internes et externes pour ne dire les ennemis du DG du COSEC semblent déboussolés par son ardeur et le train de sympathie que draine cet intellectuel hors pair fortement ancré dans son terroir.



Toujours est-il que le Président Macky Sall a toutes les cartes en main pour désigner objectivement Mamadou Ndione comme candidat légitime de BBY Diass.



