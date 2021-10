BBY Grand Yoff : La réunion des responsables vire à la bagarre La réunion de la coalition Bby section Grand Yoff a failli virer au drame. Convoquée par les responsables au siège de la Ld pour le choix du candidat à la candidature de la mairie, les débats ont tourné court avec la volonté de certains jeunes responsables qui ont décidé de porter leur candidature.

C’est le cas du candidat des jeunes, Gabriel Gor Faye, qui a manifesté sa volonté de briguer le suffrage des populations. Il s‘est vu opposé un niet catégorique des ténors qui l’ont éliminé de la liste. Il s’en est suivi une scène de violence qui a occasionné des blessés. Des jeunes qui veulent prendre en main leur destin politique, car il est inacceptable que des soi-disant responsables viennent récolter le fruit de leur travail sur le terrain.



Selon lui, il s’agit de nervis recrutés par le coordonnateur de Bby de la commune, Cheikh Bakhoum, pour assurer sa sécurité, qui l’ont attaqué.



Une bagarre au cours de laquelle il a été blessé à hauteur de la tête. Une arme à feu a été dégainée. Selon des témoins par un autre nervis. Ces derniers ont même fait usage de pompe à gaz au cours de la réunion.



À l’exception d'Adama Faye tous les autres responsables de Bby étaient présents au cours de cette réunion d’harmonisation. Très en colère, certains jeunes menacent de faire usage d’arme blanche pour se défendre de ces nervis.



Toute chose qui risque de polluer l’atmosphère électorale dans la commune de Grand Yoff, localité qui suscite tant de convoitises, aussi bien du pouvoir que de l’opposition, notamment avec les partisans de Khalifa Sall qui contrôle encore la commune.



Toutefois, la réunion a pu se poursuivre malgré cette brouille, et d’ailleurs, aux dernières nouvelles, une entente a été trouvée et les choses sont rentrées dans l’ordre.

