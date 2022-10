BBY: Thiès nord encore laissé en rade, des responsables menacent de quitter l'APR

Grenier électoral avec plus de quatre-vingt mille (80 000) électeurs et dix neuf (19) centre de vote, la commune de Thiès nord se désole du choix porté sur la personne de Lamine Diallo pour siéger au HCCT par décret n° 2022-1921.



Cette zone, ou femmes jeunes et adultes se sont toujours engagés sans aucune mesure derrière le Président Macky Sall depuis son arrivée au pouvoir en 2012, n’a bénéficié d’aucune nomination ou considération de ses responsables.



Aujourd’hui le mal est profond, les militants et la population de la zone nord préparent une grande rencontre pour alerter le président de la république face au mauvais choix porté sur l’ex maire de la commune que les populations ont sanctionné pour mauvaise gestion des deniers et du patrimoine foncier.

Récusant ce choix avec la dernière énergie, ils n’excluent pas de quitter le BBY.



Mounirou MBENGUE