BBY exhorte à veiller sur la cohésion et les intérêts supérieurs de la nation La Coalition Benno Bokk Yaakar (BBY), née en 2012 d’un contexte particulier et d’une séquence décisive dans notre histoire politique a marqué profondément l’évolution de notre pays ces douze dernières années, avec des victoires politiques et électorales à nulles autres comparables. BBY restera, à travers l’histoire politique du Sénégal, une coalition inédite par sa longévité et sa stabilité, qui lui ont permis de veiller sur la cohésion et les intérêts supérieurs de la nation.

Sous la clairvoyance du Président Macky SALL, BBY a largement contribué à hisser la Sénégal au rang d’une nation prête pour l’émergence à la faveur du Plan Sénégal Émergent et le développement d’une démocratie exemplaire, d’un État garant de l’intégrité des institutions.



A travers une lettre en date du 2 septembre de 2024, le Président Macky Sall, Président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, a rendu un vibrant hommage aux Leaders, jeunes, femmes et responsables de BBY, pour leur engagement, leur confiance, leur soutien sans faille et leur solidarité à toute épreuve. Il les a également invités à tirer les leçons du verdict des urnes pour créer un nouveau cadre plus approprié, adapté et ajusté au contexte actuel.



Le Secrétariat Exécutif National félicite le Président du Parti, pour son leadership et s’associe à l’hommage mérité, rendu aux membres et à la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar, les exhorte, dans un élan collectif, à écrire une nouvelle page politique en se projetant dans le temps nouveau de l’action politique.

En vérité, par cette missive, le Président Macky Sall invite à une réorganisation de nos forces, aux synergies nécessaires et solidarités salutaires, pour mieux répondre, par l’ouverture et l’élargissement, aux enjeux politiques et défis sociétaux du moment.



En effet, le contexte politique actuel reste marqué par des menaces sur la cohésion et l’unité nationales, les libertés démocratiques, auxquelles s’ajoutent le désarroi de la jeunesse déçue par les reniements des nouvelles autorités qui piétinent, toute honte bue, leurs promesses électorales ainsi que les menaces et manipulations qui tiennent lieu de vision et de programme.



Après les changements intervenus à la tête de l’État et à face à ce mode de gouvernance qui risquent de mettre en péril notre pays, il nous faut rester, vigilants, unis et mobilisés pour poursuivre notre tradition de solidarité et d’unité, notre expérience de construction d’une vision commune du destin du Sénégal.



L’Alliance Pour la République, soutient sans réserve la mise en place d’un large front républicain qui va au-delà de BBY pour faire face à ce mode de gouvernance régressif et préoccupant, garantir la transparence des élections, défendre la république et ses institutions, préserver la paix civile et la stabilité du Sénégal.



Dès lors, le SEN engage tous les militants et responsables du parti, à poursuivre, dans l’unité et la solidarité, le travail politique dans les bases en direction des prochaines échéances électorales, pour engager la dynamique d’élargissement et de rassemblement, gage de victoire.



Enfin, le SEN exprime ses chaleureuses félicitations aux députés membres du Groupe BBY, pour l’unité et la cohésion dont ils font preuve depuis le début de la législature et leur engagement de toujours mettre en avant l’intérêt des populations et le respect des institutions de la République. Tous ensemble, pour défendre la République et la démocratie.



Fait à Dakar,

le 03 septembre 2024 Pour le SEN,

le Porte-parole national



