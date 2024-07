BFEM: Un élève expulsé à Mbacké pour tricherie via un téléphone

Encore un acte de tricherie dans un examen national ! Cette fois-ci c’est à Mbacké, selon Dakar Actu, repris par LeTémoin, un candidat au Bfem a été surpris en train de partager l’épreuve du SVT dans un groupe whatsapp de 17 membres.



Le surveillant de classe, assez vigilant, a pris l’élève la main dans le sac. Ce dernier a reconnu avoir commis une grosse bêtise et s’est confondu en excuses, sachant qu’en plus de la tricherie, il venait aussi de fouler au pied l’interdiction opposée aux candidats de tenir par devers eux des téléphones portables. Malheureusement pour lui, le président du jury et l’inspecteur de l’Education et de la Formation ont été automatiquement avisés.



Ces derniers ont, sur le champ, pris la courageuse décision d’inviter le candidat à vider la salle. Une décision saluée au niveau du centre d’examen abrité par l’École Mame Cheikh Anta Mbacké. Affaire à suivre …

