BFEM : l’IEF de Kaolack commune enregistre un taux de réussite de 37,64% au premier tour

L’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Kaolack commune a enregistré un taux de réussite de 37,64% au premier tour du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM), a appris l’APS de l’inspecteur de l’éducation nationale, Assane Badji.



Sur un total de 3982 inscrits, 3969 candidats, dont 2351 filles et 1618 garçons ont pu concourir au premier tour, a précisé M. Badji, secrétaire général de l’IEF.



”Les résultats du premier tour sont assez favorables, puisque, si on considère la tendance nationale qui est entre 20 et 26% d’admis d’office, au niveau de la commune de Kaolack, nous sommes à presque 38%’’, s’est-il réjoui.



”Généralement, les candidats admissibles au second tour sont beaucoup plus nombreux, s’ils passent tous au second tour, on peut atteindre 60 à 75%. Parce que, souvent, les admissibles doublent le nombre des admis d’office’’, a indiqué le secrétaire général de l’IEF de la commune de Kaolack.



Aps