BOUGANE GUÈYE AUTEUR D'UNE FAKE NEWS Le leader de « Gueum sa Bopp », a récemment indiqué que « le Sénégal arrive 47e au classement de l’Indice du développement humain (IDH) des pays africains » - Les chiffres officiels démontrent qu'il a eu tort



Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Décembre 2018 à 03:04 | | 0 commentaire(s)|

Bougane Guèye Dany, le leader du Mouvement d‘opposition sénégalais « Gueum sa Bopp », indique que « le Sénégal arrive 47e au classement de l’Indice du développement humain (IDH) des pays africains ».

« Pour vous montrer à quel point notre pays est mal gouverné, je vais vous donner une idée du classement de l’IDH en Afrique : le Sénégal est classé 47e sur 53 pays », a souligné M. Guèye, candidat déclaré à l’élection présidentielle du 24 février 2019, sur la radio Zik FM, le 10 décembre 2018.

164e au classement mondial, 31e en Afrique

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui publie l’IDH depuis 1990, indique que celui-ci « mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays donné selon trois critères essentiels du développement humain : longévité, instruction et conditions de vie ».

La dernière mise à jour de l’IDH a été faite le 14 septembre 2018. Le Sénégal est 164e au classement mondial (sur 189 pays) et 31e à l’échelle africaine (sur 53 pays). Pas 47e comme indiqué par Bougane Guèye Dany.

« Bien que l’IDH ne soit pas une mesure complète de développement humain, c’est une valeur de bien-être élargie qui montre à quel point les mesures de développement humain sont devenues essentielles pour évaluer les progrès au cours des 25 dernières années », note le PNUD – Ass Momar Lô (11-12-2018)





Source : https://fr.africacheck.org/



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos