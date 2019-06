BP confirme l'achat des 30% de Timis à 250 millions de dollars US

Rebondissement sur les redevances versées par BP à Franck Timis suite à la cession des 30%. Selon "La Lettre du Continent", BP a bel et bien remis 250 millions en échange des 30% à Timis.



Selon la même source, Macky Sall a « discrètement échangé avec British Pétroleur (BP) » pour vérifier les informations avancées par la BBC contre son frère. Nos confrères d’informer que les envoyés du géant du pétrole notamment Mamadou Fall Kane et Ousmane Ndiaye, ont bien confirmé la chaîne britannique, rapporte Les Echos.



« BP a bien confirmé le rachat des 30% détenus par Frank Timis sur les deux (2) permis comportait une rémunération fixe de 250 millions de dollars », soit près de 140 milliards de F Cfa. Et, ajoute-t-il, par rapport aux royalties, qui oscillent entre 9 et 12 milliards de dollars sur 40 ans, les émissaires de BP ont juste contesté le montant.



Toutefois, les envoyés spéciaux de BP ont reconnu que Franck Timis bénéficiera bel et bien de royalties, mais elles seront indexées sur le prix du pétrole. Et, ils ont aussi confirmé que dans les négociations, Timis avait bien demandé une dizaine de milliards de dollars de royalties, mais que c’est eux qui ont trouvé le montant excessif.



« Après avoir tenté de vendre ses parts à Exxon Mobil, Franck Timis a en effet tenté d'exercer une pression maximale sur BP au début de l'année 2017. Ses demandes ont été rejetées par le major britannique », révèle «La Lettre du Continent», qui renseigne que BBC s'est basée sur des documents internes à l'ex-société de gestion de fortune suisse de Franck Timis, Caldwell/Parteners.

