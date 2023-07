BRT: 20 bus réceptionnés hier soir

Vingt bus du BRT ont été réceptionnés dans la nuit du mardi vers 22 heures au terminal de Dakar par le commandant Badji du Port autonome de Dakar en présence de la presse sénégalaise et du Major Diagne commandant la brigade de commerce du Port, informe leSoleilsn.



Le BRT reliera Dakar et sa banlieue sur plus de 18 km et traversera 14 communes avec une capacité de 300 000 passagers par jour.