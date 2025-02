BRT : Les titres de transport vendus désormais par paiement mobile

Dakar Mobilité et l’opérateur de transfert d’argent Wave Sénégal, ont lancé, lundi, à Guédiawaye (ouest), un service de vente électronique des titres de transport autorisant l’accès au Bus Rapid Transit (BRT).



Les deux partenaires ont mis au point un ticket numérique, que l’usager peut se procurer à l’aide de l’application de paiement mobile de Wave Sénégal.



‘’ Nous avons décidé ensemble (…) de délivrer des titres de transport. C’est cela que nous venons de lancer aujourd’hui ’’, a dit Cheikh Diouf, le Directeur général de Dakar Mobilité.



Près de 20 % seulement des tickets de transport du BRT étaient vendus par voie électronique, selon les deux partenaires.



La société Dakar Mobilité, chargée de l’exploitation du Bus Rapid Rapid, aspire à doubler ce pourcentage avec le nouveau ticket électronique.



‘’ C’est une nécessité pour nous de développer le paiement mobile. C’est ce que nous voulons faire avec ce partenariat ’’, a ajouté M. Diouf.



Selon lui, cette digitalisation va faciliter l’achat des titres de transport.



‘’ Nous voulons (…) éviter les pertes de temps ’’, a poursuivi le Directeur général de Dakar Mobilité, rappelant que de nombreux usagers font la queue devant les guichets du Bus Rapid Transit pour acheter des titres de transport, ce qu’ils peuvent faire maintenant via l’application de paiement mobile de Wave Sénégal.



Il assure que cette innovation n’empêchera pas la société concessionnaire du BRT, de continuer à employer des vendeurs de tickets.



Les guichets resteront ouverts pour ‘’ diverses autres raisons ’’, a assuré M. Diouf, ajoutant qu’ils ne servent pas seulement à vendre des titres de transport.



Le Directeur général de Wave Sénégal, El Hadji Malick Guèye, s’est réjoui du partenariat noué par les deux entreprises.



‘’ C’est le regroupement de deux acteurs majeurs de l’innovation ’’, a dit M. Guèye.



Selon lui, environ 90.000 titres de transport BRT ont été vendus au cours des tests de cette innovation, qui ont duré deux semaines.



Des agents de l’opérateur de transfert d’argent guettaient l’arrivée des usagers du Bus Rapid Transit, ce lundi, dans les gares, pour leur proposer le nouveau mode de paiement.



‘’ Cette innovation facilite l’usage du BRT. Pendant les heures de pointe, il y a de longues files d’attente. Avec cette innovation, on ne perd plus de temps ’’, a dit Bassirou Barry.



‘’ Je suis très content de cette initiative. Ce mode de paiement nous permettra de gagner du temps ’’, s’est réjoui Pape Sall.



Le BRT assure le transport de passagers entre Dakar et Guédiawaye, depuis le 15 mai dernier.



C’est le fruit d’un partenariat public-privé, dans lequel 419 milliards de francs Cfa ont été investis, selon Khadim Niang, l’ingénieur polytechnicien chargé du projet de Bus Rapid Transit de Dakar.



Le BRT dessert 23 stations, pour transporter quelque 300.000 passagers par jour, a-t-il dit à l’APS.



Ses dessertes s’effectuent entre la préfecture de Guédiawaye et le centre-ville de Dakar, soit 18,3 kilomètres, de 5 heures à 21 heures. Il traverse 14 communes d’arrondissement.













