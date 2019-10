BRT : Un marché de près d'un demi-milliard de FCfa cassé par l’Armp

Mardi 29 Octobre 2019 à 11:12 | 1 commentaire(s)

Le projet Bus Rapid Transit (BRT) est secoué, moins de 24 heures après son lancement, par un scandale de passation de marchés.



D’après "Les Échos", l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a bloqué un marché de 420 millions FCfa du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), relatif à l'élaboration d'un plan de mobilité urbaine soutenable pour Dakar BRT.



Le gendarme des marchés a décelé des manquements et un écart financier entre l'offre de l'attributaire provisoire Transitec, une société française basée à Paris et celle de la société plaignante groupement Mcrit/Lavola/Transecor. Qui, informée du rejet de son offre, a saisi le Comité de règlements des différends de l'Armp pour contester la procédure.

