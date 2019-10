BRT : les impactés crient à la spoliation Alors que le chef de l’Etat s’apprête à lancer les travaux du Bus rapide transit (Brt), cet après-midi, les impactés des travaux, accusent l’Etat de les avoir spoliés de leurs biens en refusant de les indemniser en fonction de la valeur réelle de leurs biens.

Plusieurs personnes dont les commerces et autres locaux se trouvent sur le tracé du BRT, ont affirmé ne pas avoir été dédommagés. Une commerçante qui s’est exprimée sur la RFM, et qui tenait deux commerces, notamment vers le rond point appelé ‘’Case Ba’’, déplore n’avoir reçu que des miettes de la part des autorités.

« Pour mes deux magasins qui se trouvaient sur le tracé du Brt, j’ai reçu 616 000 FCFA pour l’un et 900 000 FCFA pour l’autre, représentant 6 mois de loyer. Ou est donc l’indemnisation », s’est-elle interrogée, ajoutant que son business florissant lui rapportait plusieurs millions par mois.

Même son de cloche chez une autre ‘’victime’’ du Brt : « ce que j’ai reçu ne fait même pas un million FCFA. Cela ne représente absolument rien par rapport à ce que me rapportait mon commerce et le préjudice que j’ai subi. Nous n’avons pas été indemnisés », crie la commerçante sur la même chaîne.

Le Brt qui relie Guédiawaye à Dakar, vise à décongestionner le trafic entre la capitale et la banlieue.



