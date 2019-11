BRT : les impactés exigent « des indemnisations justes et équitables » Les impactés du Bus rapide transit (BRT), ont tenu un sit-in ce vendredi pour exiger des autorités, des indemnisations « justes et équitables ».

Selon les manifestants, il existe de grosses disparités dans ces indemnisations. « Des personnes ont reçu 900 000 francs CFA, d’autres 100 000 francs CFA. Ces sommes sont non seulement dérisoires, mais il y a une grande disparité selon les personnes. Nous exigeons des indemnisations justes et équitables. Nous sommes des travailleurs et des responsables. Nous voulons qu’ils nous convoquent pour rediscuter de ces indemnisations », a lancé le porte-parole des manifestants sur la RFM.

