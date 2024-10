BRVM : 4e journée de baisses consécutives de l’indice composite de la Bourse

Cet indice a ainsi enregistré une baisse de 0,97% à 264,75 points contre 267,33 points la veille. Entre le 9 octobre 2024 où il s’élevait à 269,31 points et ce 14 octobre 2024, l’indice composite a vu son nombre de points baisser de 4,56.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,84% à 131,05 points contre 132,16 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,89% à 111,23 points contre 112,23 points la veille.



La valeur des transactions est redescendue d’un cran par rapport à la séance du vendredi 11 octobre 2024, passant de 786,430 millions FCFA la veille à 641,640 millions FCFA ce lundi 14 octobre 2024.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 93,54 milliards FCFA, à 9 610,042 milliards FCFA contre 9 703,582 milliards FCFA le vendredi 11 octobre 2024.



Celle du marché obligataire a aussi connu une baisse de 3,375 milliards, passant de 10 574,163 milliards FCFA la veille à 10 570,788 milliards FCFA ce 14 octobre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,60% à 1 440 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,26% à 1 900 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,34% à 3 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,54% à 660 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,02% à 990 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,59% à 17 000 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 5,76% à 4 005 FCFA), BOA Mali (moins 4,47% à 2 245 FCFA) et Total Sénégal (moins 4,35% à 2 200 FCFA).

Oumar Nourou