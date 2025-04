BRVM AWARDS 2025 - PRIX DU MEDIA FINANCIER DE L'ANNEE : Lejecos sélectionné

C’est un trimestriel, mais son quotidien c’est le secteur des banques, des assurances et des marchés financiers. La naissance en 2019 de la version support magazine papier en couleurs sous le format Hors-série est le prolongement de l’aventure qui a débuté en 2013, à travers la présente plateforme lejecos.com, spécialisée dans le traitement de l'information économique et financière. Hier comme aujourd’hui, l’ambition a toujours été, modestement, de s’ériger comme un acteur de référence en tant que média financier, au Sénégal, dans la sous-région africaine et au-delà des frontières. La présente nomination de Lejecos dans la catégorie du PRIX DU MEDIA FINANCIER DE L'ANNEE, n’est pas une première en soi.



En 2021, c’était aussi le cas et nous le devons à nos lecteurs. Mais si cette sélection de Lejecos avec et parmi de valeureux confrères représente une distinction, avant la distinction, ce n’est en tout cas pas une consécration pour Lejecos pour qui, c’est plutôt le reflet d’un encouragement à mériter, pour produire davantage et mieux au service et au profit des communautés économiques.



Une modeste contribution du média que nous sommes, à l’objectif du marché financier, d'être un puissant vecteur de développement économique par sa contribution au financement de l'investissement public et privé, tout en rendant visible l’action salvatrice des acteurs du marché. C’est-là notre credo.

Malick NDAW









