BRVM : Augmentation de 15,539 milliards FCfa de la capitalisation boursière globale, ce mercredi 5 février 2025

Cette capitalisation boursière globale s’est en effet établie à 21 035,089 milliards FCFA contre 21 019,55 milliards FCFA la veille. A l’origine de cette hausse, il y a celle de la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une augmentation de 13,641 milliards, à 10 504,528 milliards FCFA contre 10 490,884 milliards FCFA le mardi 4 février 2025. En ce qui la concerne, la capitalisation du marché des obligations n’a enregistré que 1,898 milliards de hausse, avec une réalisation qui passe de 10 528,666 milliards FCFA la veille à 10 530,564 milliards FCFA ce mercredi 5 février 2025.



Les indices sont de nouveau en hausse. L’indice BRVM Composite a progressé de 0,13% à 280,07 points contre 279,71 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 est en hausse de 0,12% à 141,09 points contre 140,92 points précédemment. Concernant l’indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,15% à 117,19 points contre 117,02 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est repliée, se situant à 336,717 millions FCFA contre 674,897 millions FCFA le mardi 4 février 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 1 975 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 4,91% à 4 700 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 4,16% à 2 380 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 4,16% à 3 300 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 2,94% à 525 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,36% à 755 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 3,78% à 8 400 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (moins 2,08% à 3 525 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 1,21% à 2 450 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 0,67% à 740 FCFA).



Oumar Nourou