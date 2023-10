BRVM : Avec 4,94% le titre BOA Burkina Faso enregistre la plus forte hausse de cours ce 25 octobre 2023.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 6 480 FCFA la veille à 6 800 FCFA ce 25 octobre 2023. Depuis le 23 octobre 2023 où il s’établissait à 6 395 FCFA, le cours de BOA Burkina Faso a enregistré une augmentation de 405 FCFA. Au premier semestre 2023, la BOA Burkina Faso avait réalisé un résultat net en hausse de 23,38% à 15,087 milliards de FCFA contre 12,228 milliards de FCFA au premier semestre 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (plus 4,94% à 6 800 FCFA), Oragroup Togo (plus 1,70% à 2 685 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 1,49% à 6 800 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 1,16% à 90 000 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 0,39% à 2 600 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 4 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 5,37% à 2 555 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,01% à 1 950 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 7 990 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,95% à 2 010 FCFA).



Les activités du marché connaissent tous un repli. La valeur des transactions s’est situé à 289,185 millions de FCFA contre 442,935 millions de FCFA le mardi 24 octobre 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est aussi en baisse de 17,261 milliards, passant de 7788,156 milliards de FCFA la veille à 7770,895 milliards de FCFA ce 25 octobre 2023.



Celle du marché obligataire a renoué avec sa tendance baissière, s’établissant à 10250,058 milliards de FCFA contre 10 263,250 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, c’est également un repli général qui est noté. C’est ainsi que l ’indice composite (l’indice général de la Bourse) a cédé 0,22% à 208,88 points contre 209,34 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,26% à104,98 points contre 105,25 points précédemment.



L’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré la plus forte baisse avec 0,37% à 100,40 points contre 100,77 points la veille.



