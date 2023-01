BRVM : Baisse de 12,265 milliards FCfa de la capitalisation boursière du marché des actions

Cette capitalisation est en effet passée de 7342,637 milliards de FCFA le 13 janvier 2023 à 7330,372 milliards de FCFA ce 16 janvier 2023. Entre vendredi et ce lundi 16 janvier, la capitalisation du marché des actions a enregistré une baisse de 68,327 milliards.



Concernant celle du marché obligataire, elle est aussi en baisse de 11,712 milliards, passant de 8848,037 milliards de FCFA la veille à 8836,325 milliards de FCFA ce lundi 16 janvier 2023.



Pour sa part, la valeur totale des transactions s’est rabaissée, s’établissant à 254,601 millions de FCFA contre 439,382 millions de FCFA le vendredi 13 janvier 2023.



Les trois indices ont connu une évolution contrastée. L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), s’est ainsi replie de 0,14% à 96,07 points contre 96,20 points la veille. Quant à l’indice composite (l’indice général de la Bourse), il a cédé 0,17% à 197,04 contre 197,37 points la veille. En revanche, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé légèrement de 0,04% à 98,04 points contre 98,00 points le 13 janvier 2023.





Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 1 400 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,27% à 900 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 1,30% à 1 950 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,27% à 4 780 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (plus 0,93% à 1 085 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 4 800 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 5 740 FCFA), Société de distribution d’eau en Côte d’Ivoire (moins 6,86% à 4 750 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,26% à 1 800 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,05% à 830 FCFA).

Oumar Nourou

