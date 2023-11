BRVM : Baisse de 26,653 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 31 octobre 2023.

Cette capitalisation est passée de 7765,690 milliards de FCFA la veille à e 7739,037 milliards de FCFA ce 31 octobre 2023. Cette forte baisse est liée à celle de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) qui a cédé 0,34% à 208,02 points contre 208,74 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a enregistré une baisse de 0,30% à 104,63 points contre 104,95 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,63% à 100,19 points contre 99,56 points la veille.





La capitalisation du marché des obligations est restée stationnaire à 10 383,848 milliards de FCFA.



La valeur des transactions a fortement chuté, s’établissant à 502,850 millions de FCFA contre 5,404 milliard de FCFA le lundi 30 octobre 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 3,99% à 16 950 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 2 500 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 1,24% à 815FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 0,90% à 1 120 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 7,48% à 2 475 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 2 930 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,40% à 2 315 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,40% à 1 690 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 855 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-26653-milli...