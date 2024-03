BRVM : Baisse de 3 750 FCFA du cours de l’action Solibra Côte d’Ivoire ce 27 mars 2024.

Le cours de ce titre est en effet passé de 87 000 FCFA la veille à 83 250 FCFA ce mercredi 27 mars 2024, soit une baisse de 4,31%. Malgré ce repli, le cours du titre Solibra Côte d’Ivoire demeure encore le plus élevé du marché. Solibra Côte d’Ivoire occupe ainsi la tête du Flop 5 des plus fortes baisses de cours suivi par les titres Oragroup Togo (moins 2,67% à 2 190 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 1 650 FCFA), BOA Mali (moins 0,88% à 1 685 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 0,75% à 660 FCFA).



Quant au Top 5 des plus fortes hausses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 1 170 FCFA), Total Sénégal (plus 6,22% à 2 390 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 6,16% à 3 876 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 3,75% à 1 245 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,33% à 4 495 FCFA).



La valeur des transactions ne quitte pas les 2 milliards, s’établissant à 2,746 milliards de FCFA contre 2,969 milliards de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 8003,959 milliards de FCFA contre 8000,112 milliards de FCFA le mardi 26 mars 2024, soit une hausse de 3,847 milliards.



Celle du marché des obligations est aussi en hausse de 2,292 milliards de FCFA, passant de 10 300,034 milliards de FCFA la veille à 10 302,326 milliards de FCFA ce mercredi 27 mars 2024.



Les indices sont toujours en embellie. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) qui a légèrement progressé de 0,05% à 215,15 points contre 215,04 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une hausse de 0,13% à 108,07 points contre 107,93 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) enregistre une progression de 0,22% à 100,66 points contre 100,44 points la veille.



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 27 mars 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le cours de l’action Solibra Côte d’Ivoire qui opère dans la brasserie, a enregistré une baisse de 3 750 FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-3-750-FCFA-...