BRVM : Baisse de 51,847 milliards FCfa de la capitalisation du marché des actions, ce 2 décembre 2024

Cette capitalisation est passée de 9 937,400 milliards FCFA la veille à 9 885,553 milliards FCFA ce lundi 2 décembre 2024. Cette baisse est liée à celle des indices notamment l’indice BRVM Composite qui a cédé 0,52% à 273,36 points contre 274,79 points la veille. De même, l’indice BRVM 30 a baissé de 0,72% à 136,86 points contre 137,85 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige s’est retrouvé avec une baisse de 0,73% à 111,44 points contre 112,26 points la veille.



La capitalisation du marché obligataire est par contre en hausse de 6,235 milliards, se situant à 10 456,183 milliards FCFA contre 10 449,948 milliards FCFA le vendredi 29 novembre 2024.



La valeur totale des transactions est en baisse, s’établissant à 384,446 millions FCFA contre 6,978 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d’Ivoire (plus 7,09% à 5 890 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,36% à 1 170 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 5,62% à 14 00 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 2,19% à 700 FCFA) et Total Sénégal (plus 1,51% à 2 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 7,11% à 3 200 FCFA), BOA Bénin (moins 6,02% à 3 515 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 855 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 4 800FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,88% à 495 FCFA).



Oumar Nourou