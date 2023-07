BRVM : Baisse de 7,631 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 3 juillet 2023.

Cette capitalisation s’est établie à 10154,066 milliards de FCFA contre 10161,697 milliards de FCFA la veille.



Quant à celle du marché des actions connait en revanche une légère hausse de 342 millions de FCFA à 7440,120 milliards de FCFA contre 7439,778 milliards de FCFA le 30 juin 2023.



Une situation contrastée prévaut au niveau des indices de la Bourse. L’indice composite enregistre une légère progression de 0,01% à 199,99 points contre 199,98 points la veille.



L’indice BRVM 30 est resté stationnaire à 100,30 points. Quant à l’indice BRVM Prestige, il enregistre une baisse de 0,68% à 101,97 points contre 102,67 points la veille.



La valeur des transactions s’est élevée à 1,587 milliard de FCFA contre 1,601 milliard de FCFA le 30 juin 2023, soit une légère baisse de 14 millions de FCFA.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,36% à 1 170 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,30% à 2 700 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,28% à 2 095 FCFA), BOA Mali (plus 2,27% à 1 350 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 1,23% à 820 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 6,33% à 740 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,14% à 1 375 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 5,68% à 2 160 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 510 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 580 FCFA).





Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré au terme de la séance de cotation de ce 3 juillet 2023 une baisse de 7,631 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-7631-millia...