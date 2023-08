BRVM : Baisse de la majorité des activités du marché ce 8 août 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions enregistre un repli de 34,031 milliards, passant de 7673,805 milliards de FCFA le vendredi 4 août 2023 à 7639,774 milliards de FCFA ce mardi 8 août 2023.



Quant à celle du marché des obligations, elle s’est établie à 9969,038 milliards de FCFA contre 9980,576 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 11,538 milliards de FCFA.



En revanche, la valeur des transactions est légèrement remontée à 556,477 millions de FCFA contre 441,323 millions de FCFA la veille.



Quant aux trois indices phares de la Bourse, ils connaissent un repli général. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a enregistré une baisse de 0,44% à 205,36 points contre 206,27 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) enregistre aussi une baisse de 0,47% à 103,12 points contre 103,61 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse 0,30% à 103,10 points contre 103,41points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 780 FCFA), BOA Bénin (plus 2,40% à 6 400 FCFA), Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,55% à 16 005 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 1,16% à 5 655 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 0,66% à 3 825 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres BOA Niger (moins 7,44% à 4 355 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 6,54% à 2 000 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,62% à 6 200 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 3,59% à 2 150 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,35% à 2 450 FCFA).





Oumar Nourou

