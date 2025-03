BRVM : Baisse de la majorité des indicateurs clés de la Bourse, ce mercredi 12 mars 2025

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 1,345 milliard FCFA la veille à 604,978 millions FCFA ce mercredi 12 mars 2025.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a connu un repli de 183 millions à 10 945,993 milliards FCFA contre 10 946,176 milliards FCFA le mardi 11 mars 2025.



Quant à celle du marché des obligations, elle enregistré aussi une baisse de 63 millions, passant de 10 548,959 milliards FCFA la veille à 10 548,896 milliards FCFA ce mercredi 12 mars 2025.



Les trois indices phares connaissent une situation contrastée. L’indice composite est resté stationnaire à 291,84 points. Il en est de même de l’indice BRVM Prestige à 122,79 points. Quant à l’indice BRVM 30, il s’est replié légèrement de 0,01% à 146,87 points contre 146,88 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,77% à 710 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 4,11% à 9 995 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,03% à 510 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 2,78% à 1 850 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 2,64% à 1 945 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,05% à 1 010 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 3,79% à 3 050 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 2,25% à 2 610 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,25% à 1 185 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,20% à 410 FCFA).



Oumar Nourou