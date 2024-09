BRVM : Baisse de tous les indicateurs clés de la Bourse ce 24 septembre 2024.

La valeur des transactions s’est ainsi établie à 737,896 millions FCFA contre 957,942 millions FCFA le lundi 23 septembre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 22,129 milliards, passant de 9 613,247 milliards FCFA la veille à 9 591,118 milliards FCFA ce 24 septembre 2024.



De son côté, celle du marché des obligations enregistre une baisse de 3,153 milliards FCFA à 10 517,372 milliards FCFA contre 10 520,525 milliards FCFA la veille.



Du côté des indices, c’est la fin de l’embellie. C’est ainsi que l’indice composite a régressé de 0,23% à 264,23 contre 264,84 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une baisse de 0,30% à 132,46 points contre 132,86 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,36% à 113,47 points contre 113,88 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,38% à 1 500 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,32% à 1 010 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 5,82% à 3 000 FCFA), BOA Bénin (plus 3,65% à 4 400 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,39% à 610 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,97% à 630 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 382% à 2 395 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 1,77% à 2 500 FCFA) et SODECI Côte d’Ivoire (moins 1,46% à 5 750 FCFA).



Oumar Nourou