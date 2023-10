BRVM : Baisse des activités du marché ce 17 octobre 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions s’est replié de 6,814 milliards, à 7847,907 milliards de FCFA contre 7854,721 milliards de FCFA le lundi 16 octobre 2023.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 1,89 milliard, passant de 10189,981 milliards de FCFA la veille à 10 188,091 milliards de FCFA ce 17 octobre 2023.

Par contre, la valeur totale des transactions est en hausse, se situant à 647,584 millions contre 584,944 millions la veille.



Au niveau des indices, on note un repli général. L ’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,09% à 210,95 points contre 211,13 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une baisse de 0,09% à 106,01 points contre 106,11 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a baissé de 0,13% à 102,11points contre 102,24 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 6% à 5 300 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 4,15% à 9 790 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,07% à 1 150 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,81% à 545 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,04% à 750 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 525 FCFA), Total Sénégal (moins 5,45% à 2 600 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,14% à 810 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 3,91% à 615 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 1 500 FCFA).



Oumar Nourou

A part la valeur des transactions, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ont enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce mardi 17 octobre 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-des-activites-...