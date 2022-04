BRVM : Baisse des indicateurs du marché ce jeudi 14 avril 2022

L’indice BRVM 10 a, en effet, enregistré une hausse de 0,25% à 166,59 points contre 166,18 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Composite a perdu 0,08% à 217,25 points contre 217,43 points la veille.



La valeur totale des transactions est passée de 4,902 milliards de FCFA mercredi 13 avril 2022 à 867,037millions de FCFA ce jeudi 14 avril 2022.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle s’est établie à 6539,759 milliards de FCFA contre 6545,119 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 5,36 milliards.



Celles des obligations se situe à 7589,527 milliards de FCFA contre 7597,304 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 7,777 milliards.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (plus 7,11% à 1 205 FCFA), BOA Niger (plus 5,88% à 7 200 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 5,79% à 1 645 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 5,17% à 5 800 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 4,91% à 2 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres CFAO Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 1 070 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 6,05% à 1 475 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 4,85% à 2 355 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 4,37% à 7 215 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,13% à 3 875 FCFA).



Oumar Nourou

