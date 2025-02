BRVM : Baisse des principales activités du marché des actions en début de semaine.

La valeur totale des transactions s’est établie à 719,006 millions FCFA contre 2,423 milliards FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 38,155 milliards, passant de 11 018,835 milliards FCFA la veille à 10 980,639 milliards FCFA le vendredi 21 février 2025. Celle du marché obligataire connait en revanche une hausse de 938 millions à 10597,440 milliards FCFA contre 10 596,502 milliards FCFA le vendredi 21 février 2025.



Les trois indices phares sont tous dans le rouge après six journées de hausse ininterrompue. C’est ainsi que l’indice composite a cédé 0,34% à 292,77% contre 293,78 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,386% à 147,61 points contre 148,15 points précédemment. L’indice BRVM Prestige a enregistré une progression de 0,75% à 123,66 points contre 124,50 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 2 300 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 4,92% à 16 000 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 4,57% à 5 950 FCFA), BOA Mali (plus 2,92% à 1 940 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 1,89% à 540 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (moins 7,42% à 3 055 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 800 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 2,82% à 6 900 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 17 580 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 1,02% à 4 350 FCFA).



Oumar Nourou