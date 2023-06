BRVM : Baisse générale des trois indices phares de la Bourse ce 15 juin 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé de 0,19% à 195,13 points contre 195,51 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une baisse de 0,24% à 98,02 points contre 98,26 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte baisse avec - 0,62% à 101,38 points contre 102,01 points la veille.



Au niveau des activités du marché, la valeur des transactions est remontée en flèche, s’établissant à 1,114 milliard contre 463,127 millions de FCFA le 14 juin 2023.



Du fait de la baisse des indices, la capitalisation du marché des actions enregistre une diminution de 14,395 milliards, passant de 7273,596 milliards de FCFA la veille à 7259,201 milliards de FCFA ce jeudi 15 juin 2023.



Celle du marché obligataire est, en revanche, en légère hausse de 261 millions, à 10 103,976milliards de FCFA contre 10 103,715 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 795 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 7,09% à 755 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 6,67% à 800 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,48% à 1 050 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,63% à 1 950 FCFA).





Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ONATEL Burkina (moins 6,35% à 2 800 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 3,03% à 1 280 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 1,53% à 9 305 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 1,44% à 9 605 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 1,43% à 6 900 FCFA).



Oumar Nourou

