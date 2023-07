BRVM : Baisse généralisée des indices phares de la Bourse ce 12 juillet 2023.

L’indice composite se retrouve avec un repli de 0,14% à 202,83 points contre 203,12 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une baisse de 0,17% à 101,77 points contre 101,94 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,16% à 102,35 points contre 102,51 points la veille.



La valeur des transactions est aussi en baisse, se situant à 527,735 millions de FCFA contre 1,005 milliard de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est établie à 7545,880 milliards contre 7556,591 le mardi 11 juillet 2023, soit un repli de 10,711 milliards.



Quant à celle du marché des obligations, elle est aussi en baisse de 23,918 milliards, passant de 10 141,654 milliards de FCFA la veille à 10 117,736 milliards de FCFA ce mercredi 12 juillet 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 6,94% à 6 315 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 1 150 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 3,13% à 4 950 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 1,33% à 2 290 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 0,66% à 765 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres, SAPH Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 2 775 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 7,45% à 4 350 FCFA), Oragroup Togo (moins 4,66% à 2 455 FCFA), UNIWAX Côte d’Ivoire (moins 2,08% à 705 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (moins 1,94% à 1 520 FCFA).



Oumar Nourou

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse généralisée au terme de la séance de cotation de ce mercredi 12 juillet 2023.