BRVM : Baisses accentuées des trois indices clés de la Bourse en ce début du mois de novembre 2023.

Ainsi, au terme de la séance de cotation de ce jeudi 2 novembre 2023, l’indice composite (l’indice général de la Bourse) qui a enregistré un important repli de 0,99% à 205,96 points contre 208,02 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a cédé une baisse de 1,02% à 103,56 points contre 104,63 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,65% à 99,54 points contre 100,19 points la veille.



La valeur des transactions a par contre redressé la barre en s’établissant à 1,550 milliards de FCFA contre 502,850 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 76,809 milliards de FCFA à 7662,228 milliards de FCFA contre 7739,037 milliards de FCFA le 31 octobre 2023.





La capitalisation du marché des obligations est restée toujours stationnaire à 10 383,848 milliards de FCFA.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 200 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,79% à 1 260 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,91% à 6 930 FCFA), BOA Sénégal (plus 1,59% à 3 200 FCFA) et Bicici Côte d’Ivoire (plus 1,47% à 6 900FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres, Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 555 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,40% à 1 565 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,07% à 2 300 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,02% à 795 FCFA) et Uniwax Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,85% à 680 FCFA).

Oumar Nourou

Les trois indices clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont débuté le mois de novembre 2023 avec des baisses accentuées.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisses-accentuees-de...