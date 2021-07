BRVM : Crown Siem, Sicor et Safca, le trio gagnant des plus fortes hausses de cours

Crown Siem Côte d’Ivoire vient en tête avec 7,37% à 510 FCFA. Il est suivi par Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 2990 FCFA) et Safca Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 585 FCFA). Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Uniwax Cote d’Ivoire (plus 6,33% à 1 595 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,33% à 420 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Saph Côte d’Ivoire (moins 5,64% à 2 760 FCFA), Setao Côte d’Ivoire (moins 4,23% à 680 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 1,72% à 2 000 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 1,35% à 730 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,05% à 4 250 FCFA).



La bourse a gomme sa contreperformance de la veille. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistre une hausse de 1,33% à 130,36 points contre 128,65points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse), a gagné 0,97% à 161,11points contre 159,57 points précédemment.



La valeur totale des transactions s’est élevée à 131,211 millions FCFA contre 93,334 millions FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation boursière du marché des actions, a enregistré une hausse de 46,383 milliards FCFA, passant de 4 802,271 milliards FCFA le 13 juillet 2021 à 4 848,654 milliards FCFA au terme de la journée du 14 juillet 2021.

Celle des obligations est aussi en hausse de 3,15 milliards à 6774,114 milliards FCFA contre 6770,964 milliards FCFA la veille.

