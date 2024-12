BRVM : Début de semaine en rangs dispersés, pour les activités du marché

La valeur totale des transactions s’est ainsi rehaussée, passant de 954,398 millions FCFA la veille à 1,822 milliard FCFA ce lundi 23 décembre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 4,451 milliards, se situant à 10 437,507 milliards FCFA contre 10 442,008 milliards FCFA le vendredi 20 décembre 2024.



Celle du marché des actions connait par contre une hausse de 33,329 milliards FCFA, passant de 10 018,728 milliards FCFA la veille à 10 052,057 milliards FCFA ce jeudi 23 décembre 2024.



L’indice BRVM Composite a enregistré une légère hausse de 0,33% à 275,29 points contre 274,38 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a enregistré une progression de 0,38% à 136,00 points contre 137,48 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige, il s’est rabaissé de 0,73% à 111,83 points contre 112,65 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres CFAO Cote d’ivoire (plus 6,14% à 605 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,82% à 1 000 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,13% à 3 290 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (plus 1,74% à 17 500 FCFA) et NSIA Côte d’Ivoire (plus 1,39% à 7 300 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,45% à 435 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,06% à 2 245 FCFA), VIVO Energy Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 850 FCFA), BOA Mali (moins 2,06% à 1 900 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,96% à 500 FCFA).



