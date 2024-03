BRVM : Deuxième journée de baisses consécutives des trois indices phares ce 6 mars 2024.

L’indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi enregistré une baisse de 0,61% (après avoir perdu 0,35% précédemment) à 210,92 points contre 212,21 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une baisse de 0,53% (après -0,38% la veille) à 106,15 points contre 106,72 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s’est replié de 0,41% (après avoir régressé de 0,75%) à 98,27 points contre 98,67 points la veille.



Les autres activités du marché sont également en repli. La valeur des transactions est ainsi passée de 412,912 millions de FCFA la veille à 411,296 milliards de FCFA ce mercredi 6 mars 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 48,208 milliards, se situant à 7846,691 milliards de FCFA contre 7 894,899 milliards de FCFA le mardi 5 mars 2024.



Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 1,283 milliard, passant de 10 280,717 milliards de FCFA la veille à 10 279,434 milliards de FCFA ce 6 mars 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 5,27% à 5 790 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,21% à 1 285 FCFA), SOGC Côte d’Ivoire (plus 2,80% à 3 300 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 2,34% à 1 530 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 2,23% à 5 495 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sitab Côte d’Ivoire (moins 7,38% à 5 650 FCFA), Total Sénégal (moins 6,37% à 2 202 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 2 100 FCFA), CFAO Côte d’ivoire (moins 4,43% à 755 FCFA) et Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,25% à 1 015 FCFA).



Oumar Nourou

Après le mardi du 5 mars 2024, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré leur deuxième journée de baisses consécutives.