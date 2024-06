BRVM : Dr Parfait Kouassi reconduit a la presidence du conseil d’administration

En effet, selon le communiqué, la place boursière de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a tenu son Assemblée générale Mixte ce jour à Abidjan. Les principales résolutions soumises à l’approbation des actionnaires ont été adoptées. Il s’agit notamment pour l’AG ordinaire de la validation des comptes pour l’exercice 2023, de l’affectation des résultats, du renouvellement du mandat et de la cooptation de nouveaux administrateurs et pour l’AG extraordinaire de l’approbation de l’augmentation du capital.



Au terme de cette Assemblée Générale, les Administrateurs de la BRVM ont renouvelé leur confiance à Dr Parfait Kouassi pour assurer la Présidence du Conseil d’administration pour un mandat de trois ans.

Il a conduit les travaux des Comités d’Audit et des Risques au sein du conseil d’Administration de la BRVM, en tant que Président, depuis juin 2018.

Administrateur certifié de société, diplômé en Management d’entreprise, Docteur en Pharmacie, diplômé de l’Institut de Biochimie de Paris-Orsay (Université Paris XI), Dr KOUASSI a été de 2009 à 2017, PDG de la Société GOMPCI (Groupement Pharmaceutique de Côte d`Ivoire) et Administrateur Général Adjoint de DPCI (Distribution Pharmaceutique de Côte D`Ivoire).

Élu en 2005, Président de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire, responsabilité qu’il assure deux mandats durant jusqu’à fin 2012, il a notamment conduit le processus d’harmonisation des législations pharmaceutiques dans l’espace UEMOA et participé aussi, en tant que membre du Comité des Experts de l’OMC aux négociations du GATT en 2008.

De 2008 à 2011, il a été Président de l’inter-ordre des pharmaciens d’Afrique (IOPA) et le Premier Président de la conférence des Présidents d’Ordre de pharmaciens de l’UEMOA.





Dans son intervention, Dr Parfait Kouassi a remercié l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de la BRVM pour la confiance renouvelée et les a assurés de sa disponibilité à travailler pour la mise en oeuvre de la vision et des ambitions de la BRVM et la poursuite de sa politique de développement entamée depuis quelques années.



Dr Parfait Kouassi assure la présidence du Conseil d’Administration de la BRVM depuis le 18 décembre 2018.

Le Conseil d’Administration de la BRVM note l’arrivée pour les trois prochains exercices :

- du Burkina Faso pour le compte des Etats de l’UEMOA ;

- de la SGI ABCO Bourse ;

- de la SGI Phoenix Capital Management.