BRVM : Embellie de la majorité des activités de marché en fin de semaine

C’est ainsi que tous les indices ont fini en vert après la situation contrastée de la veille.



L’indice composite se retrouve avec une progression de 0,23% à 203,38 points contre 202,91 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,27% à 102,07points contre 101,80 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige enregistre une faible progression de 0,07% à 101,92 points contre 101,85 points la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle s’est établie à 7566,290 milliards contre 7548,705 le jeudi 13 juillet 2023, soit une hausse de 17,585 milliards.



Quant à celle du marché des obligations, elle est également en hausse de 35,811 milliards, passant de 10 086,235 milliards de FCFA la veille à 10 122,046 milliards de FCFA ce 14 juillet 2023.



En revanche, la valeur des transactions est en baisse, passant de 1,290 milliard de FCFA le 13 juillet 2023 à 669,543millions de FCFA ce 14 juillet 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,87% à 3 015 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 4,29% à 4 250 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,09% à 1 145 FCFA), ECOBANK Côte d’Ivoire (plus 3,76% à 5 790 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,68% à 845 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres, Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,98% à 1 100 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 650 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 4,35% à 550 FCFA), Total Sénégal (moins 3,88% à 2 475 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 3,25% à 5 510 FCFA).



Oumar Nourou

La majorité des activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une embellie à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 14 juillet 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Embellie-de-la-majori...