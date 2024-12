BRVM : Evolution en dents de scie des activités du marché, ce lundi 16 décembre 2024

C’est ainsi que la valeur totale des transactions est passée de 805,398 millions FCFA la veille à 523,663 millions FCFA ce 16 décembre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 9,172 milliards FCFA, s’élevant à 10 068,005 milliards FCFA contre 10 058,833 milliards FCFA le vendredi 13 décembre 2024.



Celle du marché obligataire s’est établie à 10 336,700 milliards FCFA contre 10 355,975 milliards la veille



Les indices sont dans une situation contrastée. L’indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,09% à 275,73 points contre 275,48 points la veille. En revanche, l’indice BRVM 30 a régressé de 0,07% à 138,05 points contre 138,14 points précédemment. Il en est de même de l’indice BRVM Prestige qui a cède 0,16% à 111,92 points contre 112,10 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,35% à 1 095 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 2 145 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 6,92% à 13 900 FCFA), BOA Niger (plus 3,17% à 2 600 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,52% à 9 950FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Sénégal (moins 2,80% à 2 300 FCFA), SOGC Cote d’ivoire (moins 1,92% à 4 600 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (moins 1,91% à 7 700 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,83% à 2 145 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 1,33% à 740 FCFA).

Oumar Nourou