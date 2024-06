BRVM : Evolutions disparates des activités du marché ce 19 juin 2024.

La valeur des transactions s'est ainsi établie à 939,490 millions FCFA contre 1,050 milliard FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 2,962 milliards à 8492,178 milliards FCFA contre 8495,140 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations est par contre en hausse de 9,478 milliards, en passant de 10 243,338 milliards FCFA le mardi 18 juin 2024 à 10 252,816 milliards FCFA ce mercredi 19 juin 2024.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. C'est ainsi que l’indice BRVM Composite a enregistré une légère baisse de 0,04% à 228,27 points contre 228,35 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,11% à 113,94 points contre 113,82 points précédemment.



Une forte baisse de 0,81% est notée au niveau de l’indice BRVM Prestige à 108,08 points contre 109,07 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,50% à 1 065 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 2 300 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire(plus 4,21% à 1 980 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 2,59% à 12 100 FCFA) et Total Sénégal (plus 2,17% à 2 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 3 145 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,32% à 1 710 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 525 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 6,19% à 7 500 FCFA) et NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 5,36% à 5 915 FCFA).

Oumar Nourou