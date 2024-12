BRVM : Faible hausse de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 11 décembre 2024.

Cette capitalisation s’est établie à 9 936,590 milliards FCFA contre 9 932,087 milliards FCFA le mardi 10 décembre 2024. La situation est induite par la modicité de la progression des indices notamment le BRVM Composite. Celui-ci a en effet enregistre une légère progression de 0,05% à 274,77 points contre 274,64 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a gagné 0,12% à 137,49 points contre 137,33 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,56% à 110,86 points contre 111,48 points la veille.



La capitalisation du marché obligataire enregistre une hausse de 2,7 milliards FCFA, passant de 10 343,003 milliards FCFA la veille à 10 345,703 milliards FCFA ce mercredi 11 décembre 2024.



Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 11 décembre 2024, la valeur totale des transactions s’est élevée à 1,219 milliard FCFA contre 908,181 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,42% à 3 980 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 3,83% à 1 900 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 3,34% à 4 795 FCFA), BiCI Côte d’Ivoire (plus 2,22% à 13 800 FCFA) et SOGB Côte d’Ivoire (plus 1,96% à 4 690 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 3,20% à 5 595 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,02% à 1 125 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,00% à 1 715 FCFA), Total Sénégal (moins 1,75% à 2 250 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,53% à 19 300 FCFA).



