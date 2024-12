BRVM : Faible progression des titres du Top 5 du marché des actions ce mardi 10 décembre 2024.

Cette situation est la conséquence du peu d’engouement des investisseurs pour ces valeurs. De manière générale, les cours boursiers changent en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Plus un titre est sollicité pour l’achat, plus son cours a tendance à augmenter. A l’inverse, il a tendance à baisser. La BRVM n’a pas échappée à cette règle.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 1,57% à 3 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 1,27% à 2 000 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 0,87% à 1 160 FCFA), BOA Sénégal (plus 0,63% à 3 200 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 0,57% à 17 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 6,15% à 1 830 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 1 050 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (moins 4,29% à 1 340 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 3,59% à 2 150 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 2,63% à 8 690 FCFA).



Au terme de la séance de cotation de ce mardi 10 décembre 2024, la valeur totale des transactions s’est établie à 908,181 millions FCFA contre 449,612 millions FCFA la veille.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 17,742 milliards FCFA, passant de 9 949,829 milliards FCFA à 9 932,087 milliards FCFA ce mardi 10 décembre 2024.



Celle du marché obligataire enregistre aussi une baisse de 833 millions FCFA, se situe à 10 343,003 milliards FCFA contre 10 358,063 milliards FCFA la veille.



Les indices sont tous en baisse. L’indice BRVM Composite enregistre une régression de 0,18% à 274,64 points contre 275,13 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a cédé 0,15% à 137,33 points contre 137,53 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,38% à 111,48 points contre 111,91 points la veille.

