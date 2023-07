BRVM : Faibles transactions de moins de 307 millions de FCFA enregistrées ce 17 juillet 2023

La valeur des transactions s’est en effet établie à 306,244 millions de FCFA contre 669,543millions de FCFA le 14 juillet 2023.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle continue sa tendance haussière, passant de 7566,290 milliards de FCFA la veille à 7579,905 ce lundi 17 juillet 2023(+13,615 milliards).



Quant à celle du marché des obligations, elle est en baisse de 10,595 milliards, s’établissant à 10 111,451 milliards de FCFA contre 10 122,046 milliards de FCFA le 14 juillet 2023.



De leur côté, les indices renouent avec la situation contrastée.



L’indice composite enregistre une progression de 0,18% à 203,75 points contre 203,38 points la veille.



L’indice BRVM 30 enregistre aussi une hausse de 0,19% à 102,26points contre 102,07 points précédemment.



En revanche, l’indice BRVM Prestige enregistre une régression de 0,97% à 100,93 points contre 101,92 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,27% à 1 180 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 7,08% à 5 900 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 6,37% à 7 100 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 4,94% à 1 700 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 3,64% à 570 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres, Palm Côte d’Ivoire (moins 9,82% à 9 000 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,85% à 1 020 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 1,24% à 7 995 FCFA), BOA Mali (moins 1,08% à 1 375 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 0,90% à 15 360 FCFA).

Oumar Nourou

Au terme de sa séance de cotation de ce lundi 17 juillet 2023, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré de faibles transactions de moins de 307 millions FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Faibles-transactions-...