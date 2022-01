BRVM : Fin de semaine baissière pour les indicateurs clés de la Bourse

L’indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) s’est ainsi replié de 0,47% à 157,54 points contre 158,28 points la veille. Pour sa part, l’indice composite (indice général de la Bourse) a cédé 0,10% à 204,11 points contre 204,32 points précédemment.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est en baisse, passant de 238,227 millions la veille à 110,010 millions de FCFA au terme de la séance de cotation du 14 janvier 2022.



La même situation de baisse est notée au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est établie à 6144,313 milliards de FCFA contre 6150,374 milliards de FCFA précédemment (- 6,061 milliards de FCFA).



En revanche, le marché des obligations est en hausse de 48,632 milliards de FCFA à 7278,839 milliards de FCFA contre 7230,207 milliards de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupe par les titres Servair Abidjan (plus 5,24% à 1 505 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,82% à 870 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 4,53% à 6 000 FCFA), BOA Mali (plus 3,52% à 1 325 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque (plus 3,24% à 3 985 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,68% à 830 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 5,68% à 1 080 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 5,16% à 2 020 FCFA), Onatel Burkina (plus 4,53% à 4 000 FCFA) et ETI Togo (moins 4,00% à 24 FCFA).



Oumar Nourou

A part le marché des obligations, les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 14 janvier 2022.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Fin-de-semaine-baissi...